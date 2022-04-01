Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 19:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии временно останется без руководителя Карачаевский городской округ. В отставку подал мэр второго по величине муниципалитета в республике Альберт Дотдаев, о чем он сам сообщил в Telegram-канале администрации города Карачаевска. На посту мэра он проработал полтора года.

10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

«В силу сложившихся обстоятельств я должен покинуть пост мэра нашего округа», — заявил Дотдаев в своем видеообращении в Telegram-канале Карачаевского горокруга.

Ранее сообщалось, что в 2021 году республиканская прокуратура сообщила, что обратится с требованием о прекращении полномочий мэра Карачаевска из-за имевшихся у него и его супруги счетов в иностранных банках, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Читайте также: Прокуратура Карачаево-Черкесии требует отставки мэра Карачаевска