Астрахань, , 19:03 — REGNUM В Астраханской области проводится ежедневный мониторинг цен и запасов продуктов питания. Об этом 1 апреля сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Таблетки

По словам губернатора, оснований для беспокойства нет — если дефицит и возможен, то только в результате необоснованного ажиотажного спроса.

В регионе создан запас лекарств для пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями. На их лечение предусмотрено порядка 45 наименований лекарств, которые закуплены до конца 2022 года

Глава региона поручил регулярно проверять наличие лекарств в аптеках и продуктов первой необходимости в магазинах, цены на них и товарные запасы.