Нижний Новгород, , 18:59 — REGNUM За месяц сотрудники и ветераны Горьковской железной дороги собрали более 3,5 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Об этом написали нижегородские СМИ 1 апреля.

Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР) Smdnr.ru

По данным портала «В городе N» железнодорожники передали продукты питания и предметы первой необходимости.

«Все вещи направлены жителям Донбасса через центральные пункты приема гуманитарной помощи. Городские пункты принимают нескоропортящиеся продукты питания: сахар, чай, кофе, крупы и макароны, консервы, а также детское питание, средства индивидуальной защиты и средства личной гигиены, канцелярские принадлежности», — уточняет нижегородское издание.

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