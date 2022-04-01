Ставрополь, 1 апреля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Ставропольском крае появится новый памятник. Он будет установлен в краевом центре в память о казаках-осетинах Осетинского конного дивизиона, сообщили 1 апреля в пресс-службе министерства ЖКХ.

ИА REGNUM Казаки

С инициативой установки мемориала в честь земляков обратилась в министерство организация «Осетинское культурно-просветительское общество «Алания». Её предложение одобрила комиссия по установке мемориальных сооружений, памятных знаков и произведений монументально-декоративного искусства.

Было решено установить памятник в районе пересечения улиц Ленина и Пржевальского в Ставрополе, который раньше назывался Осетинка. Здесь в начале прошлого века был ипподром казачьего дивизиона и проходили тренировки и скачки.

Осетинский казачий конный дивизион был сформирован в конце 19-го века. Он входил в состав 3-й Кавказской казачьей дивизии во время Первой мировой войны.