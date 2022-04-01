Стокгольм, 1 апреля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В ближайшая время партия «Христианских демократов» опубликует свою программу, направленную на развитие сельской местности в Швеции. О чем именно будет идти речь, 1 апреля в эфире телеканала SVT рассказала лидер партии Эбба Буш.

Frankie Fouganthin Эбба Буш

По ее словам, в отчете будет говориться о значительном расширении сил полиции и открытии большего количества медицинских центров.

«И конечно же, речь также идет о резком снижении цен на топливо и о том, чтобы шведские фермеры стали опорой Швеции», — заявила лидер «Христианских демократов».

«Тем самым вы хотите перетянуть голоса у Центристов?» — спросил ведущий.

«Нет, речь идет о том, чтобы достучаться до всех шведов, которые сильно недовольны и которые думают над тем, кому они могут доверять, не проживая при этом в Стокгольме, Гётеборге или Мальмё», — ответила Буш.