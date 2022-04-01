1 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Среднеазиатская редакция ИА REGNUM, , 22:24 — REGNUM Противостояние Киргизии и Таджикистана вокруг спорных участков границы приобретает все более жёсткий и бескомпромиссный характер. Боестолкновения, регулярно вспыхивающие на спорных территориях, рискуют перерасти в полномасштабный военный конфликт двух республик, угрожающий долгосрочными негативными последствиями всему региону.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта по Туркестану Дмитрия Попова, Россия, заинтересованная в сохранении стабильности в регионе, может сыграть более активную роль в урегулировании таджикско-киргизских противоречий и не допустить перехода кризиса в «горячую» стадию.

ИА REGNUM приводит статью эксперта полностью.

Пограничный спор Бишкека и Душанбе с разной степенью интенсивности продолжается с распада СССР, но именно в последние годы ситуация на границе двух республик особенно обострилась. Крупные стычки в приграничных районах Таджикистана (Исфаринский, Гафуровский) и Киргизии (Баткенский, Лейлекский) произошли в сентябре 2019 г., апреле 2021 г. и январе 2022 г. В ходе вооружённых столкновений киргизских и таджикских пограничников и местных жителей в населённых пунктах Чоркух, Кок-Таш, Ворух, Ак-Сай, Овчикалача и др. с обеих сторон погибли около 60 и были ранены свыше 300 человек. Постоянно фиксируются более мелкие инциденты в приграничье (драки, нападения на транспорт, угон скота и т.д.).

Игорь Ершов. Ветер. Душанбе. 1936

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Очевидно, что дальнейшее нарастание противоречий вполне может поставить Киргизию и Таджикистан на грань полномасштабного военного конфликта. Тревожным симптомом является стягивание сторонами к границе регулярных воинских подразделений и тяжёлых вооружений, таких как танки и артиллерия. Киргизия заявила о намерении применять в приграничной зоне купленные у Турции в 2021 г. ударные беспилотники Bayraktar.

Жёстко конфронтационной и непримиримой стала публичная риторика таджикских и киргизских политиков, многие из которых используют тезис о недопустимости территориальных уступок на границе во внутриполитических целях. Настоящую истерию вокруг пограничной проблемы нагнетают национальные СМИ и представители интеллигенции.

Ситуацию осложняет рост численности населения и экономическая деградация приграничных районов, где усиливается дефицит рабочих мест и природных ресурсов. Большинство разногласий между киргизскими и таджикскими общинами связаны с использованием сельхозугодий, воды и объектов инфраструктуры (дорог, ЛЭП, каналов).

ВС Киргизии Официальный сайт Президента Кыргызской Республики

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Рушатся торгово-экономические и гуманитарные связи Киргизии и Таджикистана, которые могли бы сыграть сдерживающую роль при эскалации конфликта. Весной 2021 г. Бишкек приостановил пропуск через свою границу таджикских граждан, транспорта и грузов, что вызвало рекордное падение взаимной торговли (до 25,1 млн долл. в 2021 г.). В свою очередь Душанбе отозвал из киргизских вузов почти 2 тыс. таджикских студентов.

Стороны испытывают серьёзные трудности, пытаясь урегулировать пограничный вопрос переговорным путём. С начала 2000-х годов межправительственная комиссия Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы согласовала немногим более половины от её общей протяжённости (978 км). Неописанными остаются 70 участков длиной 459 км. Вместе с пограничными инцидентами переговорный процесс по ним тормозят такие факторы, как мозаичное расположение таджикских и киргизских населённых пунктов, долгосрочная аренда сельхозугодий местными жителями, наличие в Баткенской области Киргизии таджикского анклава Ворух с населением свыше 30 тыс. чел. Сложности создают нежелание Душанбе и Бишкека принимать непопулярные решения (например, об обмене территориями) и нарушение ими уже достигнутых договорённостей.

Возникает вопрос — как остановить растущую напряжённость между сторонами, демонстрирующими столь слабую договороспособность, и свести к минимуму риск их возможного военного столкновения? Разумным решением могло бы стать подключение к переговорам внешнего посредника (гаранта), заинтересованного в урегулировании конфликта и обладающего высоким авторитетом в регионе. Самый естественный выбор в этой ситуации — Россия, которая по линии МИД и других структур неоднократно предлагала Душанбе и Бишкеку свои посреднические услуги.

Техника ВС Таджикистана Василий Иванов © ИА REGNUM

Россия особо обеспокоена пограничным конфликтом Киргизии и Таджикистана, поскольку он затрагивает её собственные интересы в ЦА. Противоречия двух республик негативно влияют на работу ОДКБ, снижают эффективность совместных усилий по борьбе с транснациональными угрозами (терроризмом, наркотрафиком, преступностью), тормозят процессы евразийской интеграции, в том числе снижают мотивацию Таджикистана по вступлению в ЕАЭС. В самой России обостряются межнациональные отношения между киргизской и таджикской диаспорами.

Как потенциальный посредник Москва пользуется необходимым влиянием на обе стороны конфликта. Свои возросшие возможности в регионе она продемонстрировала, содействуя Казахстану в преодолении политического кризиса в начале 2022 г. У российской стороны также есть доступ к советским документам и картам, на которые ссылаются Душанбе и Бишкек при обсуждении границы.

При этом для подключения России к переговорному процессу всё ещё необходимо выполнить определённые условия — прежде всего, соответствующую политическую волю должны проявить сами участники конфликта. Пока они заявляют, что не нуждаются в содействии третьей стороны и способны самостоятельно достичь соглашения по границе. Но поскольку практика доказывает обратное, а ситуация в приграничной зоне в любой момент может выйти из-под контроля, российской дипломатии на указанном направлении предстоит стать жёстче и настойчивей. Лучше сегодня принудить Душанбе и Бишкек к переговорам, чем завтра принуждать их к миру.

Дмитрий Попов — российский эксперт по Туркестану.

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