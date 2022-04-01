Стокгольм, , 19:19 — REGNUM 4 апреля специальная правительственная комиссия представит свой доклад по вопросу решения назревших проблем на рынке жилья в Швеции. 1 апреля газета Dagens Nyheter смогла узнать, что одним из пунктов отчета будет предложение комиссии правительству Швеции о выдачи льготных кредитов лицам, покупающим свое первое жилье.

Жилье Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Нынешние высокие цены на жилье в Швеции означают, что молодые люди с трудом могут себе позволить приобрести свое первое жилье. В значительной степени им мешает требование о внесении первого крупного депозита, поскольку только 85% стоимости приобретаемого жилья могут покрыты кредитование — остальное должно быть оплачено другим способом.

Как пишут журналисты Dagens Nyheter, 4 апреля правительственная комиссия предложит, чтобы государство помогло покупателям, приобретающим себе жилье впервые, так называемый государственный стартовый кредит.

«Что собой будет представлять такая ссуда, пока не ясно, но как ходят слухи, в ходе правительственного исследования обсуждалось среди прочего, что государство гарантирует ссуду в размере 250 тысяч шведских крон или кредит, чтобы оплатить первый депозит при покупке жилья», — пишут журналисты.