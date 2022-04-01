Стокгольм, 1 апреля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Предложение о том, что правительство Швеции должно выкупить прилегающие к горам лесные массивы у собственников, более не актуально. Поэтому правительство 1 апреля внесло в риксдаг законопроект для внесения поправок в Лесной кодекс, чтобы сделать правила пользования более прозрачными. Об этом сообщил телеканал SVT.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лес

Напомним, в 2019 году, согласно заключению правительственной комиссии, государство должно выкупить лесные массивы, расположенные близко к горам, у 7000 землевладельцев на общую сумму 14 миллиардов крон, или 1,4 млрд евро. В попытке беречь природу шведское правительство взяло на себя непомерные обязательства, так как собственники лесных массивов протестовали и требовали солидной компенсации.

Теперь правительство Швеции предлагает, чтобы экономическая деятельность в лесах не была обременена жестким экологическим законодательством. Более того, решили власти, владельцы лесов будут вправе обратиться к властям с требованием обмены одним участков леса на другие.