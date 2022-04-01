Стокгольм, 1 апреля 2022, 19:12 — REGNUM Правительство Швеции и Агентство Швеции по охране труда предупреждают, что беженцы с территории Украины рискуют быть эксплуатируемыми на рынке труда скандинавской страны. Об этом 1 апреля сообщил телеканал SVT.
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Актуальную информацию в ходе пресс-конференции представила генеральный директор Агентства Швеции по охране труда Эрна Сельмин, отметив, что преступления на рабочем месте становятся все более серьезными.
«Они более распространены, чем мы могли бы себе представить, и существует большое количество еще не выявленных случаев. То, что раньше было серой зоной, теперь превратилось в черный рынок», — сказала она.
К наиболее уязвимым для беженцев с Украины отраслям относятся строительный сектор, ресторанный бизнес и клининг.
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