Донецк, 1 апреля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. За последнюю неделю марта в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 186 силовиков и 82 мирных жителя, сообщила 1 апреля уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдаты ДНР. Донецк

По её данным, число раненных за тот же период составило 758 и 360 человек соответственно.

Всего с 1 января 2022 года в ДНР погибли 780 сотрудников силовых структур, 3609 были ранены. Среди мирных жителей 192 человека погибли, 843 получили ранения.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.