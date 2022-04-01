Стокгольм, , 19:09 — REGNUM Согласно данным Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям, в последние недели среди населения колоссально вырос интерес к бомбоубежищам и их ближайшему месторасположению в районах их проживания. Об этом 1 апреля заявила на пресс-конференции генеральный директор ведомства Шарлотта Петри Горницка, передает телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«За последние месяцы на сайт агентства зашли 3,7 миллиона уникальных пользователей и посмотрели соответствующую информацию о бомбоубежищах по сравнению с 30 000 уникальным пользователей в прошлом году», — заявила Горницка.

Она добавила, что такой интерес шведских граждан полностью обусловлен последними событиями на территории Украины.

В настоящее время в Швеции насчитывается 64 тысячи бомбоубежищ, рассчитанных на семь миллионов человек. В Шведском агентстве по чрезвычайным ситуациям разослали прошение всем владельцам укрытий не ограничивать к ним доступ и не проводить никаких ремонтных работ в ближайшее время.

Читайте ранее в этом сюжете: В шведской школе ученикам запретили смотреть новости про Украину