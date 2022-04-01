Лилль, Франция, 1 апреля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. 24-летний опорный полузащитник французского «Лилля» и сборной Португалии по футболу Ренату Саншеш может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Losc.fr «Лилль»

По информации издания Calciomercato, в подписании Саншеш заинтересованы туринский «Ювентус» и «Милан». При этом сам футболист хочет получать по контракту с «россонери» 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Ренату Саншеш, выступая за «Лилль», принял участие в восемнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, пятью результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Саншеш выступает за «Лилль» с 23 августа 2019 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Португалии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.