Нью-Йорк, США, 1 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Американский рэп-музыкант Lil Tjay (Тион Дальян Мерритт) представил новый видеоклип под названием In My Head. Выход ролика состоялся 1 апреля на YouTube-канале артиста.

Скриншот YouTube Lil Tjay

Сюжет опубликованного видео строится вокруг воспоминаний музыканта о бывшей девушке, регулярно посещающих его голову. Съёмки работы проходили в различных районах Нью-Йорка (США).

Напомним, что Lil Tjay начал музыкальную деятельность в 2017 году, разместив на платформе SoundCloud несколько дебютных песен. В 2021 году рэпер выпустил второй студийный альбом Destined 2 Win.