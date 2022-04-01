Челябинск, 1 апреля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В Челябинске осуждён участник банды, которая действовала в 1996—1997 годах. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, гражданин участвовал в ряде краж. Также ему вменили нападение на продавца магазина и двух женщин-нотариусов.

Соучастники подсудимого были осуждены в 1999 году и уже отбыли наказание. А сам он долгое время жил в Татарии. Челябинский облсуд назначил ему 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима.