Киев, , 18:35 — REGNUM Ни подтвердить, ни опровергнуть причастность ВСУ к пожару на нефтебазе в Белгороде не захотел представитель украинского минобороны Александр Мотузяник, сообщает 1 апреля «Интерфакс-Украина».

Ми-24 Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Заявив, что Украина проводит «оборонную операцию», представитель ведомства сказал, что она вовсе не «должна нести ответственность» за все катастрофы в России, за все её просчёты.

Мотузяник «Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать».

Напомним, 1 апреля утром загорелась нефтебаза в Белгороде. По предварительным данным, удар по российскому объекту нанесли два вертолёта Ми-24 ВСУ, причём один удар своей цели не достиг, а один вертолёт попал по цистернам.

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