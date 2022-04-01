Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Twitter и других соцсетях распространилось видео, на котором актёр Джим Керри, получая премию «Оскар», поцеловал актрису Алисию Сильверстоун. Об этом 1 марта пишет Daily Mail.

Noemi Nuñez Актер Джим Керри

В фрагменте с премии Сильверстоун вручала награду Керри — он в порыве радости поцеловал артистку против её воли. Как отмечает издание, пользователи Сети критикуют актёра за этот поступок 1997 года и обвиняют его в «домогательствах».

При этом в тот же вечер церемонии «Оскар» Керри пытался поцеловать коллегу Уилла Смита. В сети актёра назвали «лицемером», так как в 2022 году он выступил против Смита после его конфликта с комиком Крисом Роком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джим Керри заявил, что его «тошнит» от Голливуда, в котором звёзды «рукоплещут стоя» Смиту. По словам актёра, если бы он был на месте Криса Рока, он бы подал на Смита иск в размере $200 млн.