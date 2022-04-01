Киев, , 18:25 — REGNUM Российские Вооруженные Силы практически полностью уничтожили военную промышленность украинского нацистского государства, заявил в видеообращении советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Арестовича, ранее непрерывно заявлявшего о больших и малых «победах», военная промышленность Украины уничтожена.

«Большая война, военная агрессия и мирное соглашение — это вообще всегда компромиссы между сторонами. Потому что обе стороны несут потери. И, если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность», — заявил Арестович.

При этом он признал, что российское высокоточное оружие применяется для ударов по предприятиям ВПК и военным объектам, тогда как ранее официальный Киев жаловался на разрушение «больниц, школ и детских садов».

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