Лестер, Великобритания, , 18:25 — REGNUM 25-летний центральный защитник «Лестер Сити» и сборной Турции Чаглар Сеюнджю может в грядущее летнее трансферное окно стать игроков туринского «Ювентуса». Об этом 1 апреля сообщило издание TEAMtalk.

Логотип Ювентуса

По информации источника, «Лестер» запрашивает за трансфер Чаглара Сеюнджю 42 миллиона фунтов (50 миллионов евро).

В текущем сезоне Чаглар Сеюнджю принял участие в 24-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Манчестер Юнайтед».

Чаглар Сеюнджю выступает за «Лестер Сити» с 9 августа 2018 года после перехода из «Фрайбурга» за 21,1 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость турецкого футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитником сборной Турции летом 2021 года интересовался «Манчестер Сити».