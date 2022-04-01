Владикавказ, 1 апреля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Северную Осетию вечером 31 марта прибыла еще одна группа граждан из ДНР и ЛНР, вынужденных уехать из Донбасса из-за военной операции. Среди них семеро взрослых и трое детей. Всех их разместили в санатории «Осетия», сообщила министр труда и социального развития Алина Айдарова.

Пресс-служба администрации Липецкой области Пункт временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР

Ранее сообщалось, что в начале марта 2022 года в Северную Осетию из Донбасса прибыл поезд из Ростова-на-Дону, в котором приехал 21 житель ДНР и ЛНР, в том числе дети-спортсмены и их тренеры, а также родители. Спустя неделю прибыла вторая партия граждан из 156 человек, а самостоятельно за все время в Северную Осетию приехали 11 человек. Всех их разместили в санаториях.

По словам министра, ранее прибывших граждан ДНР и ЛНР уже обеспечили проживанием, детей определили в детские сады и школы, а студентам предоставили возможность продолжить учебу в вузах и ссузах РСО-Алании.

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