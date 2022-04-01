Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Стартовавшая в Санкт-Петербурге 1 апреля новая модель транспортного обслуживания пока не привела к хвалебным отзывам пассажиров. Наоборот, в Сети раскритиковали недостатки транспортной реформы. Корреспондент ИА REGNUM узнал, что же не понравилось пользователям и как прошёл первый день новой модели.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобусная остановка

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, официально объявляя старт новой модели, заявил, что комтранс пока получает только положительные отклики. По словам чиновников, жители и гости города довольны современным и комфортабельным транспортом, который с началом реформы выходит на линии.

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Однако реальная картина в Сетях пока обстоит иначе. Вероятно, сказывается то, что стартовала реформа только 1 апреля, и в комитете просто не успели получить реальные отзывы от петербуржцев.

Что же значит реформа для рядового пассажира? Во-первых, порядка десяти направлений коммерческих маршруток в Петербурге уже отменены, их заменил муниципальный транспорт, что уже вносит коррективы в привычный многим гражданам маршрут до работы, учёбы или других пунктов. Из-за ухода маршрутных такси автобусы в некоторых местах не могут удовлетворить образовавшийся пассажиропоток (об этом далее).

Во-вторых, в Петербурге отменяется оплата в транспорте наличными, теперь там принимают электронные многоразовые билеты или разовые билеты с QR-кодами. Приобрести последние можно в вестибюлях станций метрополитена и в кассах перевозчиков. Но ведь и до метро порой необходимо еще добраться.

Также во благо городской экологии общественный транспорт теперь преимущественно использует сжиженный природный газ, а не бензин и дизтопливо. В СМИ уже появились сообщения об очередях из автобусов на газовые заправочные пункты, которых в Петербурге пока всего два. Этот момент также влияет на график и частоту движения транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация новых современных автобусов

В комментариях пользователи скептически отнеслись к транспортным изменениям, справедливо замечая, что маршрутки так и продолжают ходить в Петербурге. Это действительно так, но, следует заметить, что избавлять город от маршруток будут постепенно, не зря же введение новой модели разбили на три этапа — с 1 апреля, с 1 июня и 1 июля, соответственно.

Часть комментаторов отреагировала на работу валидаторов и отсутствие кондукторов на некоторых новых маршрутах. «А я вот не в курсе — этот валидатор или как там его — какой-то чек даёт? Кондуктор мне билетик давал, а как работает бездушный робот?» — спрашивает Юрий Ф.

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Действительно, в новой модели кондукторов больше не будет, но вместо них появятся контролёры с видеокамерами на груди. Кондукторов оставят лишь на маршрутах государственного «Пассажиравтотранса», там, где наблюдается большой поток пассажиров.

«Переходить на новые рельсы надо летом, в период отпусков и каникул. Так люди успеют осознать и приноровиться, особенно школьники, — считает Светлана Ю. — Сами чиновники не пользуются общественным транспортом, а у людей не спрашивают. Остановки сегодня переполнены, как никогда».

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И это не единичное упоминание остановок с массой ожидающих транспорт граждан. В социальной сети «ВКонтакте» часто мелькают фото плотно набитых автобусов и остановочных пунктов.

«Решение приняли, но ничего для этого не сделали. Расписание на остановках старое, автобусы ходят с большим интервалом. Поэтому идут битком набитые. Как говорится, всё для народа», — иронизирует Галина К.

Помимо этого комментаторы сообщали, что на профильную горячую линию сегодня было невозможно дозвониться, чтобы сообщить о длительной задержке транспорта. Один из пользователей заявил, что у него не сработал новый пересадочный тариф, и при оплате постоянно снимали 40 рублей (тариф предполагает, что первая поездка стоит 40 рублей, вторая десять, а следующие бесплатны).

Среди общего критического настроя по поводу реформы нашлись и те, кто заметил изменения в лучшую сторону. Такие пользователи заявляли, что никаких очередей в транспорт не было, что многие критики распространяют неверную информацию. Один из пользователей просто предложил недовольным ходить пешком.

«Весь транспорт ходит отлично, в маршрутке теперь можно по льготной карточке ездить. А, то что пишут, это неправда», — похвалила транспортную модель Татьяна П.

С ней согласна и Алёна Л., отмечая, что ей не пришлось долго ждать транспорт: «Я сегодня ехала свободно. Правда, в противоположную сторону от метро. Автобус ушёл из-под носа, пока я стояла на красный. Следующий был через 8!!! минут. Обычный интервал 20 и больше минут. За рулём милая блондинка в униформе. Маршрут 185».

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Отметим, что, несмотря на обещанные изменения, кое-где от наличной оплаты всё же не отказались, судя по комментариям. При этом со временем жителям Санкт-Петербурга всё-таки придётся адаптироваться и привыкнуть к изменениям, поскольку ожидается ещё два этапа реформы летом 2022 года.