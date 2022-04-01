Екатеринбург, 1 апреля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В Свердловской области 2 апреля сохранятся обильные снегопады. Об этом 1 апреля сообщают синоптики.

Pixabay.com Снегопад

По их данным, вероятно отложение мокрого снега на проводах. А на дорогах возможна гололедица.

В свердловском управлении МЧС рекомендуют населению ограничить работы на высоте и на открытом воздухе, воздержаться от туристических походов. Также и автомобилистам, и пешеходам советуют быть предельно осторожными и внимательными.