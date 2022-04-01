Донецк, , 18:18 — REGNUM Журналист Андрей Бабицкий умер в Донецке, написал 1 апреля гендиректор АНО «Русские репортёры» Дмитрий Михайлин в телеграм. Журналиста обнаружили в его квартире. Ему было 57 лет.

«Факт его смерти подтвердил сосед Андрея по имени Сергей, ответивший на звонок по телефону Бабицкого, — написал Михайлин. — Предварительная причина: остановка сердца».

Несколько последних лет Бабицкий являлся автором «Украины.ру», «Взгляда» и Life.ru. Много лет, до 2015 г., работал корреспондентом «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).