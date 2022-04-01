Москва, , 18:11 — REGNUM Нам нечего стыдится, вся система, противостоящая нам, построена на лжи и извращении, заявил 1 апреля известный певец Николай Басков.

Николай Басков (сс) Dmitry1035

Он указал, что после того как поддержал «спецоперацию по денацификации Украины и освобождения братского народа от националистического ига и безумия» и выразил свою патриотическую позицию, то получил огромное количество угроз и оскорблений.

«Обратите внимание — как нас не пытаются уколоть, ничего у них не получается, потому что их система построена на лжи, извращении, они впали в либеральную прелесть, а сейчас с каждым днем впадают в отчаяние. А наша жизнь построена на правде и стремлении к справедливости. Нам нечего стыдиться. Фейковые атаки и массовое запугивание, на которые Запад сделал ставку в информационной войне, привели к быстрой выработке иммунитета против лжи. Никакого впечатления на россиян не произвели слёзы пятой колонны и уехавших «звёзд» — люди восприняли это как самоочищение общества от тех, кто на самом деле никогда не был на стороне народа», — заявил Басков.

«Главным же консолидирующим лицом в России стал Президент, чей рейтинг сегодня в превышает рейтинги западных лидеров. И это только начало распрямления наших крыльев, нашего полета в развитии страны, ее преобразовании во многих смыслах и сферах. Мы должны еще внимательнее относиться к друг другу, ценить нашу сплоченность, общие ценности, помогать и поддерживать друг друга в развитии, а вместе делать жизнь в стране наполненной и интересной!!!», — подчеркнул он.

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