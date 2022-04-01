Москва, 1 апреля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. О доверии президенту РФ Владимиру Путину заявили 81% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОм, опубликованные в пятницу, 1 апреля.

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«Для меня это знак того, что люди ждали ответа на вопрос «во имя чего?», а также подтверждение моего внутреннего убеждения о том, что русский человек живет идеями и смыслами, что ему важно высшее служение в самом благородном его проявлении», — заявила журналистам первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»).

«Идеи, действительно, могут меняться и конкурировать друг с другом. Но такая высокая поддержка президента сейчас это не только про доверие к конкретной личности, это в том числе о том, что люди, живущие в России страну свою любят и хотят развивать ее экономику, науку, образование, медицину — независимо от наличия иностранных инвесторов и интересантов. Мы точно не хотим закрыться от всего мира и жить сами с собой, но убеждены в том, что наша земля богата на талантливых людей и сейчас время, когда они наконец смогут проявиться ярче и занять своё законное место в истории своей страны», — считает Ксения Горячева.

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