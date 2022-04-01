Казань, 1 апреля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Сегодня, 1 апреля, в Казани на стадионе «Казань Арена» «Рубин» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет подмосковные «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК «Химки»

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Юрий Дюпин, Монтассар Талби, Егор Тесленко, Леон Мусаев, Илья Самошников, Константин Кучаев, Марат Апшацев, Георгий Зотов, Александр Зуев, Солтмурад Бакаев, Герман Онугха.

«Химки»: Илья Лантратов, Кирилл Боженов, Неманья Главчич, Бесард Сабович, Дмитрий Тихий, Захар Волков, Александр Руденко, Денис Глушаков, Илья Камышев, Илья Кухарчук, Резиуан Мирзов.

Бригада арбитров: Владислав Безбородов | Роман Усачев | Адлан Хатуев | Ранел Зияков.

На данный момент «Рубин» с семью победами и 25-ю набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки», набрав лишь восемнадцать очков, располагаются на последней позиции в зоне вылета.