Мурманск, , 18:10 — REGNUM В Мурманскую область прибыли 112 переселенцев из ДНР и ЛНР, 44 из них — дети, сообщает региональный оперштаб.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Все прибывшие размещены у родственников. Дети посещают детские сады и школы. Гражданам доведены их права, а также информация о порядке получения федеральной единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли около 530 тыс. беженцев.