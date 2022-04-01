Архангельск, 1 апреля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Северодвинска. По версии следствия, он призывал пользователей сети к массовым беспорядкам, сообщает региональный СУ СКР.

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«Следствие полагает, что подозреваемый 23 января 2021 года в одной из социальных сетей разместил комментарии, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, уничтожением имущества, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Подозреваемый задержан», — уточнили в Следкоме.

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