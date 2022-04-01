Ставрополь, , 18:03 — REGNUM В Ставропольском крае появятся два новых памятника и шесть мемориальных досок. Они будут установлены в различных муниципалитетах края по решению комиссии по рассмотрению предложений об установке мемориальных сооружений, памятных знаков и произведений монументально-декоративного искусства, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Память Максим Цуканов © ИА REGNUM

Всего было рассмотрено девять заявок, из которых были одобрены восемь. Так, одобрена заявка осетинского культурно-просветительского общества «Алания» на установку памятника казакам-осетинам Осетинского Казачьего Конного Дивизиона в городе Ставрополе.

Мемориал землякам-пограничникам появится в Светлограде на территории парка Победы. По ходатайству прокуратуры Ставропольского края памятные доски заслуженным работникам будут установлены на зданиях надзорного ведомства в городах Ставрополь, Ессентуки, Благодарный, Светлоград и в станице Курской. Кроме того, будет установлена новая мемориальная доска в память о ставропольцах, погибших от политических репрессий. Она появится на мемориальном комплексе «Холодный родник» в Ставрополе.