Валенсия, Испания, 1 апреля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник сборной Испании и воспитанник «Валенсии» Карлос Солер может сменить команду в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 1 апреля сообщило издание Golsmedia.

Логотип Ювентуса

По информации источника, на Карлоса Солера претендуют туринский «Ювентус» и «Ливерпуль». На данный момент трансферная стоимость испанского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Карлос Солер принял участие в 23-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе сборной Испании на счету Солера два гола в четырех матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.