Лос-Анджелес, США, , 18:01 — REGNUM Американская группа Foo Fighters не будет выступать на церемонии вручения премии «Грэмми» 2022 года. Об этом 1 апреля пишет Daily Mail.

Солист Foo Fighters Дейв Грол в трейлере фильма «Студия 666» Официальный YouTube-канал группы Foo Fighters

Как отмечает издание, причиной отмены перфоманса стала смерть барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса. Ранее группа по той же причине отменила свой мировой тур.

ИА REGNUM напоминает, что 26 марта 2022 года Тейлор Хокинс был найдет мёртвым в своём доме. Экспертиза обнаружила в теле музыканта несколько веществ, в том числе антидепрессанты и наркотики.

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