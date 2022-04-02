Александр Умрихин, 2 апреля 2022, 00:01 — REGNUM Приближающиеся выборы президента Колумбии, которые пройдут 29 мая 2022 года, всерьёз тревожат США. «Ястребы» американского политикума полагают, что приход к власти левого кандидата Густаво Петро, которого республиканка Мария Эльвира Салазар уже успела назвать «вором, социалистом, марксистом и террористом», пошатнёт позиции лоялистов США в Латинской Америке и страна станет ещё одним латиноамериканским государством, совершившим «левый поворот».
Для США это опасно хотя бы даже потому, что в условиях изменения текущего политического мироустройства нелояльные Вашингтону латиноамериканские власти, вдобавок к своим антиамериканским взглядам испуганные поведением Запада в отношении России в виде политического рейдерства, могут пойти двумя путями: либо создать свой собственный политический конструкт (например, в Венесуэле давно говорят о термине «Наша Америка», изобретённом кубинцем Хосе Марти и подразумевающим то, что истинной Америкой является содружество иберо-американских стран в противовес привычному сегодня англосаксонскому пониманию термина «Америка» как США), либо и вовсе обратить свои взоры в сторону РФ. Недаром в начале года в прессе активно муссировались слухи относительно возможности размещения российских военных баз в Венесуэле, а сами официальные лица РФ создавали значительную интригу, не подтверждая, но и не опровергая попавшую в СМИ информацию.
Лидерство — за Петро
За два месяца до выборов позиции кандидата от коалиции левых сил «Исторический пакт» Густаво Петро укрепились. Согласно опросу, опубликованному 22 марта, Петро набирает 37% голосов избирателей, что означает увеличение его рейтинга на 10% по сравнению с аналогичным опросом в январе 2022 года. Его ближайший соперник, кандидат от коалиции «Команда для Колумбии» (Equipo por Colombia) Федерико Гутьеррес набирает 19%. Третий пункт в опросе обозначен как «пустой бюллетень»: так назвали тех опрошенных, кто не хочет голосовать ни за одного из кандидатов. Этот пункт набрал 16%.
Биография Петро достаточно пестра на события: будучи выходцем из семьи рабочей интеллигенции (оба его родителя — преподаватели), будущий политик ещё в школе увлёкся трудами Маркса, Энгельса и Ленина и начал издавать школьную газету левого толка. Уже в 17 лет он стал членом леворадикальной организации «Движение 19 апреля» (М-19), которая стала известна после штурма Дворца правосудия в Боготе, да и в целом считалась второй по численности партизанской организацией после FARC. Непосредственно акциями прямого действия Петро никогда не занимался и предпочитал организационную работу — что не помешало властям задержать его в конце 80-х годов и даже на некоторое время посадить за решётку.
Третий блин — не комом?
Свою активную политическую карьеру Петро начал в начале нулевых — с избрания в Конгресс по Боготе. В течение десятилетия он был видным деятелем левых сил страны, а в 2010 году баллотировался в президенты Колумбии. Первая попытка провалилась: Петро набрал лишь 9% голосов и занял четвёртое место. Спустя несколько лет он стал мэром Боготы.
Ещё одну попытку стать президентом Петро предпринял в 2018 году: в первом туре он получил 25% голосов и вышел во второй тур, где, набрав 42% голосов избирателей, уступил кандидату от правых сил Ивану Дуке.
Похоже, что третья попытка политика стать президентом страны может увенчаться успехом: по крайней мере соцопросы свидетельствуют о росте популярности бывшего мэра колумбийской столицы, которому за время правления в Боготе удалось значительно снизить уровень преступности и убийств в городе, привести к минимуму уровень безработицы и провести ряд других общественных реформ.
Повтор успеха в парламенте
Триумфом можно назвать и результаты «Исторического пакта» на парламентских выборах, которые состоялись в Колумбии 13 марта 2022 года. Так, левая коалиция заняла первое место и на выборах в Сенат, и на выборах в палату представителей.
Сразу за левыми второе и третье места поделили между собой либералы и консерваторы.
Оппоненты левых в лице урибистов (так называют сторонников экс-президента страны Альваро Урибе Велеса, ярого приверженца американской политики), к числу которых обычно относят и Ивана Дуке, сразу заявили о фальсификации выборов. Это неудивительно: в случае победы Петро на выборах президента в стране может образоваться крепкая правительственная вертикаль если не «красных», то как минимум «розовых» политических оттенков.
Внутриполитические обещания
Интересно, что в программе Густаво Петро делается акцент на внутренние изменения в стране — и практически не упоминается внешняя политика. Так, политик обещает сделать уклон в сторону развития экологии и туризма, расширения прав женщин и усиления их присутствия в общественной жизни Колумбии, развития медицины и занятости, а также соблюдения общественной безопасности.
В своих соцсетях Густаво Петро также занимает активную позицию и стремится перетянуть электорат на свою сторону — например, фотографируется в форме сборной Колумбии по футболу (в тот день колумбийцы в гостях обыграли венесуэльцев), регулярно комментирует общественно-политическую жизнь страны, публикует видеоролики со встреч с избирателями и вообще создаёт образ человека-энтузиаста.
Богота затягивает пояс
Аналитики отмечают, что спустя некоторое время после встречи президента Колумбии Ивана Дуке с президентом США Джо Байденом, на которой последний заявил о планах сделать латиноамериканскую страну основным союзником американцев вне НАТО, произошло усиление полицейского и военного контингентов в Боготе. Формально это связано с нападением преступников на полицейский участок в конце марта, в результате которого погибли двое детей и ещё более десятка человек получили ранения. По итогам заседания Совбеза страны Дуке объявил, что примет ряд мер по противодействию терроризму.
По его словам, заседания Объединенного комитета по борьбе с террористическими угрозами будет проводиться еженедельно в Боготе для анализа угроз и действий против терроризма, организованной преступности и всех криминальных структур. В рамках сложившейся ситуации, как отметил президент, полиция обновит список наиболее разыскиваемых в столице преступников, а власти усилят поддержку Генеральной прокуратуры в расследовании преступлений и преследовании 38 криминальных структур в городе, которые могут быть вовлечены в преступную деятельность.
Помимо этого, в Боготе будет усилено совместное патрулирование с армией, а на въездах и выездах из столицы будет организовано 20 дополнительных контрольно-пропускных пунктов. Ещё 1000 сотрудников полиции, выделенных дополнительно, будут патрулировать город во время избирательного процесса.
Специалисты допускают версию, согласно которой усиление полицейского и военного контингентов может быть связано не только с необходимостью обеспечения безопасности в городе, но и с вариантом, при котором властям при поддержке западного сюзерена придётся реализовывать некое подобие Майдана-2004 — в той его части, где результаты выборов придётся оспаривать, причём уже по латиноамериканскому сценарию: военным путём.
Угроза существует
Впрочем, похоже, угроза дестабилизации общественной обстановки в преддверии выборов президента Колумбии действительно существует — либо её всеми силами пытаются создать. Так, колумбийская группировка Águias Negras предупредила о намерении убить «всех, кто препятствует её целям», и перечислила имена общественных деятелей, правозащитных организаций и политиков, которые первыми попадут под удар. В списке оказалась и правозащитница Франсиа Маркес, чьё движение Soy Porque Somos является одним из членов «Исторического пакта».
Некоторые правозащитники назвали усиление конфликта между правительством и преступными группировками тактикой правых, направленной на распространение панических настроений в обществе в преддверии выборов.
«Во всём обвиняй Россию»
Было бы странно, если бы Россию, вслед за нашумевшей победой Дональда Трампа и последовавшими за этим обвинениями в адрес мифических «русских хакеров», не притянули за уши даже здесь. В конце марта ряд колумбийских СМИ заявил о том, что Россия пытается вмешаться в выборы президента страны. Реакция со стороны РФ не заставила себя ждать: так, российское посольство в Колумбии назвало информацию прессы «смехотворным фантастическим коктейлем».
«Все это похоже на типичный пример фейковых новостей, когда давно назревший повод пытаются объяснить бессвязными вещами. Подобные фабрикации и «сливы в прессу» свидетельствуют о стремлении некоторых СМИ присоединиться к модной западной тенденции, характеризующейся высокой степенью русофобии и слепой яростью ко всему, связанному с Россией», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.
Напоминание «европейских союзников»
О необходимости соблюдения мирного соглашения, достигнутого несколько лет назад между властями Колумбии и FARC, заявили в Евросоюзе. Так, Испанское агентство по международному сотрудничеству в сфере развития заявило о своей приверженности мирному соглашению в Колумбии, на которое выделяется большой процент ресурсов, предназначенных для этой страны. Соответствующее заявление сделал генеральный координатор организации в Колумбии Висенте Ортега.
«Колумбия — одна из стран, которая получает [от организации] больше всего содействия в мире, вторая в Латинской Америке, и это только потому, что там есть мирное соглашение. Подписание мирного соглашения пять лет назад определило дорожную карту нашей работы в этой стране», — сказал Ортега.
Куда пойдут левые?
Интересно, что под «угрозой» «левого поворота» находится не только Колумбия, но и Бразилия: там экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва имеет абсолютно реальные шансы на получение нового президентского срока. Правительству действующего главы государства Жаира Болсонару крыть пока нечем: победивший на волне «мирового консерватизма» в конце 2018 года, Болсонару пока не знает, чем конкретно оппонировать Луле — и, похоже, даже недавний показательный визит в Москву не помог ему в этом.
В целом в Бразилии в ход идут и другие технологии. Так, экс-министр юстиции и федеральный судья Бразилии Сержиу Моро сменил партию Podemos на União Brasil и вышел из предвыборной гонки, хотя до этого рассчитывал на 8% голосов в первом туре президентских выборов. Телеграм-канал «Байки из фавел» не исключает, что голоса потенциальных избирателей Моро на выборах уйдут к Болсонару.
В случае, если Лула и Петро победят на выборах в своих странах, Колумбия и Бразилия присоединятся к списку так называемых «левых» стран в Латинской Америке: это Куба, Боливия, Венесуэла, Чили, Перу, Гондурас, Никарагуа и Мексика. Вряд ли стоит ожидать резкого разворота указанных стран в сторону России, пусть даже и при перекройке геополитического пространства, однако под боком у США количественно возрастёт россыпь государств, негласно несогласных с американской политикой.
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