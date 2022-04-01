Москва, 1 апреля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц, связанную с применением насилия и угроз, а также причинением вреда гражданам и их имуществу, внесли в Госдуму депутаты, среди которых депутат от «Единой России» Василий Пискарёв, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается угрозы коллекторов оценивать как общественно опасные деяния, за которые в проектируемой статье 172.4 УК РФ предусмотрено наказание до 5 лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы, рассказал Пискарёв.

По его мнению, «введение уголовной ответственности за подобные деяния должно обеспечить превентивную защиту интересов граждан, в том числе и родственников, соседей и сослуживцев должников, которые подвергаются преследованиям со стороны «выбивателей долгов».

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