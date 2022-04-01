Белгород, 1 апреля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Взрывами, прогремевшими в Белгородской области 1 апреля, повреждена линия электропередачи, пострадавших среди жителей нет. Об этом 1 апреля в телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

Фото из телеграм-канала губернатора Белгородской области Фото с места взрыва

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«Сегодня днем в Белгороде были слышны отзвуки взрывов. Разбираемся с последствиями. Главное — никто не пострадал. Выехал на место — в район сёл Никольское и Ясные Зори. Осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Была нарушена линия электропередачи», — написал Гладков, уточнив, что ЛЭП уже восстановили.

Губернатор добавил, что в Ясных Зорях обстановка спокойная, пострадавших нет. В результате инцидента повреждено одно окно. Глава региона дал поручение местным властям помочь с восстановлением в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, громкий звук взрыва слышали жители Белгорода и ближайших пригородов 1 апреля. Позже глава региона выступил с заявлением о том, что информация проверяется.