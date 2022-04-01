Ливерпуль, Великобритания, , 17:51 — REGNUM 29-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах хочет продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом 1 апреля сообщило испанское издание Diario Sport.

Мохаммед Салах Www.liverpoolfc.com

По информации источника, египтянин готов на все, чтобы пополнить состав «сине-гранатовых», если каталонский клуб удовлетворит его финансовые запросы.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Мохаммед Салах принял участие в 27-ми турах, в которых отметился двадцатью забитыми мячами, из которых пять — с пенальти, и десятью результативными передачами.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего «мерсисайдцев», по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.