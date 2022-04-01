Владикавказ, , 17:47 — REGNUM В Северной Осетии будет оказана помощь военнослужащим из республики, получившим ранения при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Правительство региона установило размеры выплат. Они составят 300 тыс. и 500 тыс. рублей в зависимости от характера полученных травм, сообщили 1 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Раненый Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

«Единовременная материальная помощь выплачивается в следующих размерах: 300 тысяч рублей — военнослужащему, получившему легкое увечье при выполнении задач в ходе специальной военной операции; 500 тысяч рублей — получившему тяжкое увечье» , — сообщила министр труда и социального развития Алина Айдарова.

Финансирование выплат будет идти из резервного фонда правительства РСО-Алании. Как уточнила министр, для назначения выплаты необходимо представить в министерство труда и соцразвития паспорт, заявление и справку о полученных ранениях. Решение будет принято в течение семи дней.