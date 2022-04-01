Москва, , 17:46 — REGNUM «Молодёжка ОНФ» подвела итоги конкурса на лучший патриотический контент в поддержку спецоперации России на Украине. Победителями стали десять жителей из разных регионов страны.

Лес рук — символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

Конкурс проводился в рамках народного интернет-проекта «За нами правда», который объединил более 9,5 тысяч человек со всей страны. С начала марта участники проекта создали свыше 30 тысяч видео и изображений, посвященных теме 8-летнего геноцида на Донбассе, защите русскоязычного населения, развенчанию фейков, противодействию вводимым против России санкциям, а также поддержке действий Президента и российской армии.

Среди всех авторов редакция проекта и отобрала десять работ, которые отличались уникальностью, оригинальностью и соответствовали содержанию заявленной тематики. Их создатели были награждены фирменным мерчем с символикой в поддержку спецоперации и российских военных.

«Наша команда помогает временным переселенцам в разных направлениях в более чем 40 регионах страны. Ребята встречают и провожают беженцев на вокзалах, работают в пунктах пребывания, собирают и доставляют гуманитарную помощь. Мы не просто помогаем, но и слушаем правдивые истории людей, вынужденных покинуть свой дом. Чаще всего они говорят: «Спасибо, что не бросаете». Также мы слышим добрые слова в адрес российских военных и от жителей нашей страны. Сейчас в России появилась уникальная народная площадка «За нами правда», с помощью которой жители могут свою поддержку визуализировать в разных формах: стихах, видеороликах, графических работах. Мы видим, насколько большой отклик этот проект получил у жителей нашей страны и это лучше всего показывает уровень сплоченности российского общества вокруг нашего президента и армии», — рассказала участница команды «Молодёжки ОНФ» Александра Кашурникова.

Среди лучших авторов оказалась заместитель директора по воспитательной работе школы №1 города Сасово Рязанской области Марина Шатрова. Она стала автором стихов, прозвучавших в видеоролике «Работайте, братья!», который записали педагоги в поддержку российских военнослужащих.

«Раньше я не писала стихи, это был эмоциональный порыв. Очень хотелось поддержать наших ребят, нашего президента, поднять боевой дух и сказать, что мы вместе с ними. Это не просто слова. С начала спецоперации, видя, что происходит в интернете, какие фейки распространяются, мы запустили в школе патриотические уроки. Рассказываем ученикам правду и объясняем, что нельзя доверять даже тому, что видишь. Говорим и о подвигах российских бойцов. Также мы с ребятами собираем книги для детей Донбасса. Спасибо проекту «За нами правда» за поддержку и за то, что дает возможность высказать свою позицию на всю страну», — поделилась Марина Шатрова.

Своим творчеством решил поддержать российских военных и Александр Накаряков из Свердловской области. Его стихотворение также отметили организаторы.

«Я давно начал писать стихи и вот после 2013 года у меня появилась еще одна тема — Украина, Донбасс, Одесса. Весь Юго-Восток страны, где происходит геноцид русскоязычного населения. Мы, три славянских братских народа — украинцы, белорусы и русские — всегда жили в мире, были дружны, защищали страну вместе. Большое спасибо организаторам за то, что отметили мое творчество. На Урале, где я живу, все поддерживают спецоперацию», — сказал Александр Накаряков.

Также в числе победителей: Илья Николотов из Тамбовской области, Андрей Солдатов из Тюменской области, Алла Говорищева из ХМАО, Игорь Ходнев из Москвы, Ева Романова из Владимирской области, Манук Газарян из Саратовской области, Степан Аветян из Московской области и Софья Баранова из Тверской области. Все они получили фирменный Z-мерч — футболки и кружки с символикой поддержки спецоперации.

«Молодёжка ОНФ» приглашает присоединиться к проекту всех неравнодушных жителей России. Авторов лучшего контента организаторы еженедельно награждают подарками — фирменным мерчем и подписками на российские онлайн-сервисы.