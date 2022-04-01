Москва, 1 апреля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Исполнитель Сергей Лазарев рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после переноса своего шоу «Я не боюсь». Он поделился этой историей в разговоре с «РИА Новости» 1 апреля.

Eurovision.tv Сергей Лазарев

По словам Лазарева, «в нынешней ситуации половина команды не смогла прилететь», а из-за введения санкций против России часть декораций, оборудования и костюмов не могут быть доставлены — поэтому он решил изменить дату проведения концерта. Певец признался, что в результате переноса шоу он потерял «очень много» денег. «Все переносы и отмены — это значит, что нужно платить неустойку. Но сейчас не самое лучшее время для премьеры большого шоу», — объяснил он.

ИА REGNUM напоминает, что 1 апреля Сергей Лазарев празднует день рождения. В 2022 году артисту исполнилось 39 лет.