Москва, , 17:43 — REGNUM Коллективный Запад во главе с США принял полную программу санкций против России, но уже сейчас начинается обратное их воздействие на людей, на отрасли, на продукты, заявил 1 апреля председатель Росхимпрофсоюза Александр Ситнов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что российское руководство принимает меры для смягчения негативных последствий санкций для граждан страны, для экономики и промышленности России. Но этого нельзя сказать о Европе и США.

«Я так понимаю, что одобрения действий их руководства у жителей стран Европы и США нет. А ведь мы предупреждали, что получится у них по нашей пословице: «Торговали — веселились, подсчитали — прослезились».

Теперь там наступает понемногу просветление умов. Жизнь просветляет.

Серьезные проблемы в Европе уже возникли у перевозчиков, аграриев, рыбаков и даже в туристической отрасли…

Прекращение импорта энергоносителей из России грозит Германии серьезными экономическими и социальными последствиями, приведет к остановке немецкой промышленности, считают наши коллеги из профсоюзов Германии, которые отмечают угрозу резкого роста безработицы и риски непоправимого ущерба производственно-сбытовым цепочкам в стране.

Теперь и США через месяц после введения первых санкций в отношении России решили обезопасить себя от дефицита химической продукции. Страна приравняла российские минеральные удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. Есть уверенность, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок.

Вот такой он — санкционный бумеранг. Вы господа, хотели? Запустили? Получите!», — подчеркнул председатель Росхимпрофсоюза.

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