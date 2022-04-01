Вашингтон, 1 апреля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Вашингтоном принято решение о введении новых санкций в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает 1 апреля министерство финансов США.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Согласно пресс-релизу, в американский санкционный список дополнительно включены четыре северокорейские компании, а также министерство ракетной промышленности КНДР.

Напомним, 24 марта Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», которыми руководил лично Ким Чен Ын. Спустя несколько дней лидер КНДР также объявил о намерении Пхеньяна продолжать разработку и развитие наступательного вооружения.