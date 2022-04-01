Москва, , 17:54 — REGNUM Российский сериал «Последний из Магикян» вновь появится в сетке телевещания. Информацию об этом опубликовал портал Film. ru 1 апреля.

Кадр из сериала «Последний из Магикян» Скриншот YouTube

Так, повторный показ сериала стартует на телеканале «TV1000 Русское кино» 4 апреля 2022 года. Ожидается, что новые серии будут выходить по будням в 17:10.

Напомним, что впервые «Последний из Магикян» был показан на телеканале СТС 16 сентября 2013 года. Главные роли в проекте исполнили Грант Тохатян, Анна Ардова, Андрей Бурковский и Элен Касьяник.

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