Москва, 1 апреля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Российский сериал «Последний из Магикян» вновь появится в сетке телевещания. Информацию об этом опубликовал портал Film. ru 1 апреля.

Скриншот YouTube Кадр из сериала «Последний из Магикян»

Так, повторный показ сериала стартует на телеканале «TV1000 Русское кино» 4 апреля 2022 года. Ожидается, что новые серии будут выходить по будням в 17:10.

Напомним, что впервые «Последний из Магикян» был показан на телеканале СТС 16 сентября 2013 года. Главные роли в проекте исполнили Грант Тохатян, Анна Ардова, Андрей Бурковский и Элен Касьяник.