Чебоксары, 1 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В Чувашии погода будет меняться от снегопадов до ливней и солнечных дней. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

По его словам, причиной контрастных погодных перемен станут южные циклоны из Средиземного моря. Вечером 1 апреля начнёт оказывать влияние малоподвижный тёплый фронт, который принесёт мокрый снег и дожди, не исключается ледяной дождь. В Чебоксарах ненастная погода сохранится 2 апреля с дневной нулевой отметкой, в южных районах республики потеплеет до +6 градусов.

В ночь со 2 на 3 апреля Верхняя Волга попадёт в тёплый сектор циклона, в результате температура днём поднимется до +11 градусов. В то же время местами прогнозируются кратковременные дожди, в том числе возможна первая весенняя гроза с усилением ветра до 16 метров в секунду.

4 апреля в Чувашию вернётся зимняя погода — со снегопадами и похолоданием до нулевой отметки. 5 апреля ветер чуть стихнет, и выглянет солнце, 6 апреля будет ветрено, а в ночь на 7 апреля пройдёт дождь, переходящий в мокрый снег.

По предварительным расчётам, за неделю в Чебоксарах может выпасть месячная норма осадков. После дождливой недели прогнозируется потепление до +15…+20 градусов.