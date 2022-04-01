Калуга, , 17:49 — REGNUM В Калужской области утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летней бухгалтера, обвиняемой в совершении четырех преступлений с использованием служебного положения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Мошенница работала бухгалтером в районной администрации Prokuror-kaluga.ru

Установлено, что обвиняемая, работая бухгалтером в районной администрации, имея ключ-токен в системе интернет-банка, под видом начисления себе заработной платы, отпускных и иных стимулирующих выплат присвоила бюджетные денежные средства четырех сельских поселений на сумму свыше 500 тысяч рублей.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы.

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