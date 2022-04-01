В Калужской области бухгалтер обвиняется в хищении полумиллиона рублей
Калуга, 1 апреля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Калужской области утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летней бухгалтера, обвиняемой в совершении четырех преступлений с использованием служебного положения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.
Prokuror-kaluga.ru
Мошенница работала бухгалтером в районной администрации
Установлено, что обвиняемая, работая бухгалтером в районной администрации, имея ключ-токен в системе интернет-банка, под видом начисления себе заработной платы, отпускных и иных стимулирующих выплат присвоила бюджетные денежные средства четырех сельских поселений на сумму свыше 500 тысяч рублей.
Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы.