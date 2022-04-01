Белгород, , 17:34 — REGNUM По состоянию на 17:00 удалось локализовать отдельные очаги пожара и сократить площадь горения на нефтебазе в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе мэрии.

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В тушении задействованы более 300 пожарных, в том числе состав расчётов усилен за счёт 150 спасателей из Курской области. На месте работает порядка 100 единиц техники, включая пожарный поезд и вертолёт.

Жители близлежащих зданий смогут вернуться в свои дома после ликвидации пожара.

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