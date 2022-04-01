Москва, 1 апреля 2022, 17:28 — REGNUM Латвийский Сейм запретил проведение любых мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего советскую армию. Об этом 31 марта сообщает портал mixnews.lv.
Как пояснил автор поправок Артус Кайминьш, по сути, норма запрещает проведение мероприятий 9 мая. Законодательство страны запрещает пропаганду и прославление на публичных мероприятиях событий, содержащих коммунистическую идеологию, а также связанных с ней событий. Например, дни памяти сражений и побед.
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Заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко (Амельченкова) («Единая Россия») дала жесткий ответ латвийским националистам в своих социальных сетях.