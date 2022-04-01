Москва, 1 апреля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Латвийский Сейм запретил проведение любых мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего советскую армию. Об этом 31 марта сообщает портал mixnews.lv.

Росмолодежь Ольга Занко (Амельченкова)

Как пояснил автор поправок Артус Кайминьш, по сути, норма запрещает проведение мероприятий 9 мая. Законодательство страны запрещает пропаганду и прославление на публичных мероприятиях событий, содержащих коммунистическую идеологию, а также связанных с ней событий. Например, дни памяти сражений и побед.

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Заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко (Амельченкова) («Единая Россия») дала жесткий ответ латвийским националистам в своих социальных сетях.

«Сейм Латвии вчера в окончательном чтении принял поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, запрещающие проведение мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего Советскую армию и ее победы. Эта норма по существу запрещает проведение празднования Дня Победы 9 Мая», — отметила она.

«То, что сделал латвийский Сейм — настоящее унижение людей, предки которых погибли в борьбе с нацизмом. Предлагаю депутатам Сейма, которые поддержали этот закон, внести дополнительные изменения и распространить такое ограничение только на себя, чтобы не осквернять своим присутствием святые места, чтобы на пушечный выстрел их там рядом не было!» — резюмировала Ольга Занко.