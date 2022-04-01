Москва, , 17:25 — REGNUM Москва будет обеспечена стабильным и быстрым снабжением товарами и грузами первой необходимости. Об этом 1 апреля в своём телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Самолет Mil.ru

Глава города отметил, что 31 марта обсуждалась работа авиаотрасли в условиях санкций. По итогам мероприятия были даны поручения о поддержке компаний, которые попали в сложную экономическую ситуацию. Одна из них — крупнейший грузовой авиаперевозчик России «Волга-Днепр». Ожидается, что компания будет обеспечивать перевозку лекарств, медизделий, оборудования, комплектующих, продукции в сфере IT, связи и других жизненно важных грузов.

«Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве, которое обеспечит стабильное и быстрое снабжение Центрального транспортного узла товарами и грузами первой необходимости. По сути, мы создаем новый логистический коридор между Москвой и такими крупными странами, как Китай, Индия, Турция, Вьетнам, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан», — написал Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин анонсировал поддержку машиностроительной отрасли Москвы