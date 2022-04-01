Обнинск, Калужская область, 1 апреля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области в микрорайоне Заовражье приступили к строительству школы на 1144 учеников. Общая площадь здания составляет 25,6 квадратных метра. Объект построят в 2022 году. Учащиеся смогут приступить к занятиям с начала учебного года в 2023 году. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Строительство новой школы в Обнинске

Новая школа в Обнинске будет построена с учётом современных образовательных стандартов. Помимо комфортных универсальных классов и спортивного ядра в школе предполагается создание предпрофессиональных специализированных медико-биологических классов, оснащенных современным оборудованием, а для развития креативных и медиа способностей учеников в школе будут созданы уникальная звукозаписывающая и театральная студии.

«Калужская область активно участвует в проекте по созданию новых учебных мест в школах через концессионное соглашение. Строительство школы на 1144 места в Обнинске — яркий пример актуального формата государственно-частного партнёрства, позволяющего оптимально распределить расходы на строительство важных социальных объектов и тем самым решить важные социальные проблемы», — отметил Александр Аникеев.