Челябинск, 1 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Челябинске под суд отданы десять иностранцев, обвиняемых в обороте более 12,7 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, группировка действовала в феврале — сентябре 2021 года. Соучастники распространяли наркотики в Екатеринбурге, Саратове, Челябинске, Омске и Челябинской области.

Нарковещества у них в итоге изъяли. Теперь их судьбу решит Советский районный суд Челябинска.